Единоборства
Сегодня 12:00
 

Решением судей завершилось противостояние бойцов ММА Кабдрахманов - Магомедшарипов

  Комментарии

Нурбек Кабдрахманов в NAIZA. Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©

Известные бойцы ММА - казахстанец Нурбек Кабдрахманов (11-3) и россиянин Хасан Магомедшарипов (10-0) - провели схватку по правилам грэпплинга. Это случилось на турнире ACBJJ в Москве (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Схватка прошла всю дистанцию и завершилась победой Магомедшарипова единогласным решением судей.


Кабдрахманов является чемпионом лиги NAIZA в полулёгком весе. Что касается Магомедшарипова, то он не имеет поражений в ММА, а пять последних поединков выиграл в лиге Bellator. Он является младшим братом экс-звезды UFC Забита Магомедшарипова (18-1).

