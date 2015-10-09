Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Греко-римская борьба
Сегодня 22:00
 

Ещё одним камбэком закончилась схватка казахстанца за медаль ЧМ по борьбе

  Комментарии (1)

Ещё одним камбэком закончилась схватка казахстанца за медаль ЧМ по борьбе Демеу Жадраев. ©instagram.com/qaz_team_official

Казахстанский борец Демеу Жадраев остался без медали на чемпионате мира-2025 в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

1

В схватке за бронзовую награду в весовой категории до 77 килограммов Жадраев проиграл венгру Роберту Аттиле Фритшу. Казахстанец уверенно вёл со счётом 5:0, однако затем позволил сопернику совершить волевой камбэк - 6:5. В итоге Жадраев финишировал пятым на турнире.

Интересно, что в 1/8 финала Жадраев сам совершил волевой камбэк против серба Алекса Илича, а в схватке за бронзу уже над ним одержали волевую победу.

Жадраев является серебряным призёром чемпионата мира-2017 и Олимпийских игр-2024. В его активе также серебро чемпионата Азии-2018 и три бронзовые награды континентальных первенств (2015, 2019, 2021).

