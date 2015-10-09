Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Греко-римская борьба
Сегодня 17:46
 

Казахстанский борец сотворил камбэк и вышел в четвертьфинал ЧМ-2025

  Комментарии (4)

Казахстанский борец сотворил камбэк и вышел в четвертьфинал ЧМ-2025 ©instagram.com/qaz_team_official

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев пробился в четвертьфинал чемпионата мира-2025, который проходит в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 77 килограммов он одержал волевую победу над сербом Алексом Иличем. В концовке поединка Жадраев уступал со счётом 4:6, однако сумел провести результативный бросок и вырвал победу — 8:6.

За путёвку в полуфинал казахстанец поборется с японцем Нао Кусакой.


Жадраев — серебряный призёр чемпионата мира (2017) и Олимпийских игр (2024). В его активе также есть серебро чемпионата Азии (2018) и три бронзы континентальных первенств (2015, 2019 и 2021).

