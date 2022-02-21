Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 21:45
 

Появилась реакция на исход матча сборной Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг

  Комментарии

Елена Рыбакина. Фото:ktf.kz©

Сборная Казахстана по теннису проиграла команде США в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Противостояние проходило в Шэньчжэне (Китай). В стартовых матчах Юлия Путинцева уступила Эмме Наварро, а Елена Рыбакина обыграла Джессику Пегулу. Судьба дуэли решалась в парной встрече, где американки оказались сильнее.

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выступление казахстанок:

"Невероятные усилия сегодня проявили Елена Рыбакина и Юлия Путинцева на Кубке Билли Джин Кинг. Тяжело принять поражение, но они боролись до самого конца. Алга".

Таким образом, сборная Казахстана впервые в истории не смогла выйти в полуфинал командного чемпионата мира.

