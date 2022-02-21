Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина и Путинцева решили судьбу Казахстана за выход в 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина.

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева сыграли в решающей партии матчевой встречи 1/4 финала мировой группы Кубка Билли Джин Кинг против сборной США, сообщают Vesti.kz.

В парном разряде она противостояли дуэту Джессика Пегула/Тэйлор Таусенд. Матч, продолжавшийся один час и 23 минуты завершился победой американок - 6:2, 7:6(1).

Таким образом, США выиграли это противостояние у Казахстана со счетом 2:1.

Напомним, ранее Путинцева уступила Эмме Наварро, а Рыбакина обыграла Джессику Пегулу.

