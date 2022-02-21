Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 11:40
 

Рыбакина преподнесла сенсацию и одержала победу за сборную Казахстану

  Комментарии

Рыбакина преподнесла сенсацию и одержала победу за сборную Казахстану Елена Рыбакина. Фото: WTA, Jimmie48©

Сборная Казахстана сравняла счет в матчевой встрече 1/4 финала мировой группы Кубка Билли Джин Кинг против сборной США, сообщают Vesti.kz.

Встреча проходит в Шэньчжэне (Китай).

Во второй игре лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№10 в рейтинге WTA) противостояла Джессике Пегуле (№7). Матч завершился в пользу казахстанки - 6:4, 6:1. Матч продлился один час и 14 минут.

Напомним, в первой игре Юлия Путинцева уступила Эмме Наварро.

В третьем матче в парном разряде Жибек Куламбаева и Анна Данилина сыграют против Хейли Баптисе и Маккартни Кесслер.

Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Китай, Шэньчжэнь   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 07:30   •   идёт
Казахстан
Казахстан
1:1
США
США
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
США
Проголосовало 1 человек

