Рыбакина преподнесла сенсацию и одержала победу за сборную Казахстану

Сборная Казахстана сравняла счет в матчевой встрече 1/4 финала мировой группы Кубка Билли Джин Кинг против сборной США, сообщают Vesti.kz.

Встреча проходит в Шэньчжэне (Китай).

Во второй игре лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№10 в рейтинге WTA) противостояла Джессике Пегуле (№7). Матч завершился в пользу казахстанки - 6:4, 6:1. Матч продлился один час и 14 минут.

Напомним, в первой игре Юлия Путинцева уступила Эмме Наварро.

В третьем матче в парном разряде Жибек Куламбаева и Анна Данилина сыграют против Хейли Баптисе и Маккартни Кесслер.