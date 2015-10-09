Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 15:20
 

Кейн переписал историю Лиги чемпионов и побил рекорд Бекхэма

  Комментарии

Поделиться
Кейн переписал историю Лиги чемпионов и побил рекорд Бекхэма ©x.com/FCBayern

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн переписал историю Лиги чемпионов, став самым результативным английским игроком по системе "гол+пас", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн переписал историю Лиги чемпионов, став самым результативным английским игроком по системе "гол+пас", сообщают Vesti.kz.

В матче первого тура общего этапа против "Челси" (3:1) 32-летний нападающий оформил дубль, поразив ворота лондонцев на 27-й минуте с пенальти и на 63-й минуте с игры.

По данным Squawka, теперь на счету Кейна 53 результативных действия (42 гола и 11 передач) в 58 матчах Лиги чемпионов - это новый рекорд среди англичан.

Прежнее достижение принадлежало Дэвиду Бекхэму, который за карьеру набрал 52 очка (16 голов и 36 ассистов) в турнире.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
3 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
8 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
9 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
10 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
12 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
13 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
14 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
15 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
16 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
17 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
18 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
19 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
20 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
21 Челси 1 0 0 1 1-3 0
22 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
23 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
24 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
25 Кайрат 0 0 0 0 0 0
26 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
27 Барселона 0 0 0 0 0 0
28 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
29 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
30 Брюгге 0 0 0 0 0 0
31 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
32 Байер 0 0 0 0 0 0
33 Копенгаген 0 0 0 0 0 0
34 Наполи 0 0 0 0 0 0
35 Монако ФК 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Барселона
Проголосовало 28 человек

Реклама

Живи спортом!