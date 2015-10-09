Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 08:18
 

Дублем Кейна и автоголом обернулся матч "Бавария" - "Челси" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Дублем Кейна и автоголом обернулся матч "Бавария" - "Челси" в Лиге чемпионов ©x.com/FCBayern

Мюнхенская "Бавария" с уверенной победы стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов-2025/26, обыграв на своём поле "Челси" со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мюнхенская "Бавария" с уверенной победы стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов-2025/26, обыграв на своём поле "Челси" со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт на 20-й минуте - автоголом отличился защитник лондонцев Трево Чалоба. Уже через семь минут Гарри Кейн реализовал пенальти и сделал счёт 2:0.

Почти сразу Коул Палмер сократил отставание, но во втором тайме Кейн оформил дубль, установив окончательный счёт. В концовке Палмер вновь отправил мяч в ворота, однако взятие отменили из-за офсайда.

Во втором туре "Бавария" 30 сентября встретится в гостях с кипрским "Пафосом", а "Челси" в этот же день примет дома "Бенфику".

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Барселона
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!