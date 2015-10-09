Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Новый контракт? Стало известно решение Месси по "Интер Майами"

Аргентинская звезда "Интер Майами" Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

По данным источника, переговоры между сторонами вышли на финишную прямую - осталось согласовать лишь отдельные нюансы соглашения.

Финансовые детали пока держатся в секрете, но официальное объявление о новой сделке может прозвучать уже в ближайшие две недели.

38-летний Месси защищает цвета американского клуба с 2023 года. В нынешнем сезоне МЛС он провёл 21 матч, забил 20 голов и отдал девять результативных передач, оставаясь ключевой фигурой команды.

