Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан не удержал победу в матче против США в Кубке Билли Джин Кинг

Казахстан не удержал победу в матче против США в Кубке Билли Джин Кинг ©КТФ

В Шэньчжэне (Китай) стартовала четвертьфинальная дуэль мировой группы Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и США, сообщают Vesti.kz.

Открыл противостояние матч Юлии Путинцевой (61-я в рейтинге WTA) против Эммы Наварро, занимающей 18-ю строчку мировой классификации.

Встреча вышла затяжной и напряжённой: первая партия осталась за американкой - 7:5, во второй Путинцева взяла инициативу и уверенно сравняла счёт - 6:2.

Решающий сет прошёл в упорной борьбе и завершился тай-брейком, в котором сильнее оказалась Наварро - 7:6. При этом Путинцева выигрывала 2:0, но затем, все время догоняла соперницу.

Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа, а сборная США повела в противостоянии - 1:0.

В следующем матче казахстанская первая ракетка Елена Рыбакина (№10 WTA) встречается с седьмой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Китай, Шэньчжэнь   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 07:30   •   идёт
Казахстан
Казахстан
1:1
США
США
