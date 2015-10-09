Сатпаев побьет рекорд наследника Месси в Лиге чемпионов? Известно условие

Форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев получил шанс вписать своё имя в историю Лиги чемпионов как самый молодой автор гола турнира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Сейчас рекорд принадлежит Ансу Фати, которого называют наследником Месси. В декабре 2019 года Фати, выступающий ныне за "Монако", поразил ворота "Интера" за "Барселону" в возрасте 17 лет и 40 дней.

Сегодня алматинский клуб проведёт свой первый матч общего этапа турнира против лиссабонского "Спортинга". Если Сатпаев отличится в этой игре, то станет новым рекордсменом - на данный момент ему всего 17 лет и 38 дней.