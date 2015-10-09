Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 15:36
 

Сатпаев побьет рекорд наследника Месси в Лиге чемпионов? Известно условие

©ФК "Кайрат"

Поделиться

Форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев получил шанс вписать своё имя в историю Лиги чемпионов как самый молодой автор гола турнира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Сейчас рекорд принадлежит Ансу Фати, которого называют наследником Месси. В декабре 2019 года Фати, выступающий ныне за "Монако", поразил ворота "Интера" за "Барселону" в возрасте 17 лет и 40 дней.

Сегодня алматинский клуб проведёт свой первый матч общего этапа турнира против лиссабонского "Спортинга". Если Сатпаев отличится в этой игре, то станет новым рекордсменом - на данный момент ему всего 17 лет и 38 дней.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
3 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
8 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
9 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
10 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
12 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
13 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
14 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
15 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
16 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
17 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
18 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
19 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
20 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
21 Челси 1 0 0 1 1-3 0
22 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
23 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
24 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
25 Кайрат 0 0 0 0 0 0
26 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
27 Барселона 0 0 0 0 0 0
28 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
29 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
30 Брюгге 0 0 0 0 0 0
31 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
32 Байер 0 0 0 0 0 0
33 Копенгаген 0 0 0 0 0 0
34 Наполи 0 0 0 0 0 0
35 Монако ФК 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 66 человек

