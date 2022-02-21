Что стало решающим в матче Казахстан - США на Кубке Билли Джин Кинг

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу сборной США над Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Четвертьфинальное противостояние команд проходило в Шэньчжэне (Китай).

"Сборная США обыграла Казахстан и вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Это их первый выход в эту стадию с 2021 года. Эмма Наварро спасла матчболы в первом одиночном матче против Путинцевой, что оказалось чрезвычайно важным для команды", — отмечает источник.

Напомним, что в стартовом матче Юлия Путинцева уступила Эмме Наварро, а Елена Рыбакина обыграла Джессику Пегулу. Судьба дуэли решалась в парной встрече, где американки оказались сильнее. Таким образом, сборная Казахстана потерпела поражение и не смогла впервые в своей истории пробиться в полуфинал командного чемпионата мира.