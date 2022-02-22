Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборная Казахстана
Сегодня 22:07
 

Казахстан определился с составом на стыковой матч с Италией

  Комментарии (1)

©КФФ

Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на первый стыковой матч с командой Италии за выход на чемпионат Европы-2026, передают Vesti.kz.

1

Встреча пройдёт сегодня, 18 сентября, в итальянском городе Фазано и начнётся в 23:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Состав Казахстана:

  • Игита (К)
  • Акжол Дарибай
  • Эдсон
  • Чингиз Есенаманов
  • Даурен Турсагулов

    • Запасные:

    Канат Жеткирбаев, Арнольд Кнауб, Дамир Каирбай, Альберт Акбаликов, Абдирасул Абдуманапулы, Ержан Карменов, Владислав Черномордов, Ринат Турегазин, Иван Марахов.

    Ответная игра состоится 23 сентября в Астане.

    В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявшие вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

    Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля 2026 года сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.

    Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024/26   •   Италия, Фазано   •   Стыковые матчи, мужчины
    Сегодня 23:00   •   не начат
    Италия
    Италия
    - : -
    Казахстан
    Казахстан
    Кто победит в основное время?
    Италия
    Ничья
    Казахстан
    Проголосовало 42 человек

