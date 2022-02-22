Казахстан определился с составом на стыковой матч с Италией

Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на первый стыковой матч с командой Италии за выход на чемпионат Европы-2026, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт сегодня, 18 сентября, в итальянском городе Фазано и начнётся в 23:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Состав Казахстана:

Игита (К)



Акжол Дарибай



Эдсон



Чингиз Есенаманов



Даурен Турсагулов

Запасные:

Канат Жеткирбаев, Арнольд Кнауб, Дамир Каирбай, Альберт Акбаликов, Абдирасул Абдуманапулы, Ержан Карменов, Владислав Черномордов, Ринат Турегазин, Иван Марахов.

Ответная игра состоится 23 сентября в Астане.

В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявшие вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля 2026 года сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.