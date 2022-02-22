Прямая трансляция матча Италия - Казахстан за выход на Евро-2026 по футзалу

Сегодня, 18 сентября, сборная Казахстана по футзалу проведет первый стыковой матч с командой Италии за выход на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в итальянском городе Фасано и начнется в 23:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport. Начало в 22:50.

Отметим, что ответная игра пройдет 23 сентября в Астане.

В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявшие вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.

Напомним, сборная Казахстана выступала в отборе в группе 6 вместе с командами Армении, Дании и Албании. Подопечные Рикардо Кака набрали десять очков и заняли второе место, выйдя в стыки. Напрямую на Евро-2026 квалифицировалась Армения.

Италия выступала в группе 2 вместе с командами Беларуси, Финляндии и Мальты. Победителями квартета стали белорусы. Италия со второго места вышла в стыковые матчи.