"Ливерпуль" начал Лигу чемпионов с триллера: решающий гол на 90+2 минуте

"Ливерпуль" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26, одолев на "Энфилде" мадридский "Атлетико" со счётом 3:2, сообщают Vesti.kz.

Уже к шестой минуте англичане повели 2:0: сначала Эндрю Робертсон замкнул подачу Мохамеда Салаха со штрафного, а вскоре сам египтянин удвоил преимущество хозяев.

Испанцы ответили голом Маркоса Льоренте в компенсированное время первого тайма, а на 81-й минуте тот же Льоренте оформил дубль и сравнял счёт.

Однако в самой концовке "красные" вырвали победу - на 90+2-й минуте Вирджил ван Дейк точно пробил после навеса с углового.

Финал турнира пройдёт 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.