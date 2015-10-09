Дастан Сатпаев удивил звезду "Спортинга" перед матчем Лиги чемпионов

Защитник лиссабонского "Спортинга" бельгиец Зено Дебаст ответил на вопрос о нападающем "Кайрата" Дастане Сатпаеве, сообщают Vesti.kz.

"Спортинг" и "Кайрат" сыграют сегодня, 19 сентября в Португалии. Матч общего этапа Лиги чемпионов начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнется в 23:50.

"Он (Сатпаев) удивил нас в матче против Бельгии. Это важный игрок для своей команды. Мы проанализировали его стиль и игру команды в целом - он действительно классный футболист", - признался Дебаст на пресс-конференции.

Напомним, Дебаст и Сатпаев сошлись в недавнем матче отбора на ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Казахстана, завершившейся победой "Красных дьяволов" со счетом 6:0.

