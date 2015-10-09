Казахстан узнал место в рейтинге ФИФА после поражений Уэльсу и Бельгии

Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам месяца национальная команда опустилась на четыре места - со 114-го на 118-е.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана играла в отборе на чемпионат Европы по футболу, уступив дома Уэльсу (0:1) и разгромно проиграв в гостях Бельгии (0:6).

Лидером мирового рейтинга стала Испания, поднявшаяся на вершину со второго места. Вторую позицию занимает сборная Франции, которая ранее была третьей. Аргентина потеряла две строчки и теперь, замыкает топ-3.

Сборная Словакии стала командой, показавшей наибольший прогресс, поднявшись сразу на десять позиций (с 52-го на 42-е место).

Сильнее всех упала Зимбабве, потерявшая девять строчек - со 116-го места на 125-е.

Следующее обновление рейтинга планируется 23 октября.

Топ-10 рейтинга ФИФА: