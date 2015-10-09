Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 07:21
 

Прямая трансляция исторического матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии (2)

Прямая трансляция исторического матча "Кайрата" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Сегодня, в ночь с 18 на 19 сентября алматинский "Кайрат" дебютирует в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Команда Рафаэля Уразбахтина сыграет в Лиссабоне (Португалия) с местным "Спортингом". Матч начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazaqstan и начнется в 23:50.

Где смотреть матч "Спортинг" - "Кайрат" в Лиге чемпионов

Отметим, что алматинцам также предстоит сыграть с мадридским "Реалом" (дома), кипрским "Пафосом" (дома), миланским "Интером" (в гостях), датским "Копенгагеном" (в гостях), греческим "Олимпиакосом" (дома), бельгийским "Брюгге" (дома) и лондонским "Арсеналом" (в гостях).

Напомним, "Кайрат" начал свой путь в Лиге чемпионов с квалификационного этапа. В первом отборочном раунде алматинцы прошли словенскую "Олимпию" (1:1, 2:0), во втором - финский КуПС (0:2, 3:0), в третьем - словацкий "Слован" (1:0, 0:1 - 4:3 по пенальти), в раунде плей-офф команда Уразбахтина оказалась сильнее шотландского "Селтика" (0:0, 0:0 - 3:2 по пенальти).

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 57 человек

