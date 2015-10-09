"Кайрату" не хватает лидера из сборной Грузии. Он тащил в чемпионском сезоне

Сегодня, 18 сентября, "Кайрат" стартует в основном этапе Лиги чемпионов и проведет выездной матч против лиссабонского "Спортинга". У алматинцев есть существенные потери в составе - помимо вратарей в их числе полузащитник Георги Зария. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как отсутствие грузинского фантазисты сказывается на атакующем потенциале "желто-черных".

Зария - ключевой игрок "Кайрата" в чемпионской кампании, но запасной в ЛЧ

С одной стороны влияние полузащитника сборной Грузии на еврокубковый успех "Кайрата" нельзя назвать существенным, ведь он сыграл всего три матча в квалификации ЛЧ и там всякий раз выходил лишь на замену. Но это было связано, скорее, со здоровьем игрока, нежели с потерей доверия со стороны тренерского штаба.

Первая часть сезона и матчи в чемпионате лишь подтверждали - Зария по-прежнему важная фигура в построениях "Кайрата" и один из самых креативных игроков в нынешнем ростере.

В чемпионате Казахстана до травмы Георги оформил пять голов и два ассиста в 15 матчах. То есть, он шел примерно по тому же графику, что и в прошлом, чемпионском сезоне, где у него в итоге было 6+5 по голам и ассистам в 23 играх.

Безусловно, в игровом образе Зарии есть противоречия, особенно если взять контекст концепции игры "Кайрата", построенный на большом объеме работы в прессинге. Зария менее дисциплинирован в отличие от большинства своих атакующих коллег. Но при этом он придает команде больше креатива, нестандартных решений.

Сатпаев заменил Зарию, но грузин необходим "Кайрату" в конце сезона

Со "Слованом" и "Селтиком" алматинцы играли по четко заданным алгоритмам и придерживались строгой дисциплины в обороне. Показательно, как Дастан Сатпаев отыграл как раз на позиции Зарии в выездном матче против "Селтика". Нет уверенности, что Зария сумел бы реализовать тактическое задание тренерского штаба с точки зрения обороны, как это сделал Сатпаев.

Однако, Зария мог бы значительно раскрасить игру "Кайрата" в атакующей фазе, в том числе благодаря стандартам, дальним ударам, ключевым передачам в финальную треть.

Сейчас обойма "Кайрата" выглядит ограниченной, в том числе в атаке. Возвращение Зарии на финальную часть сезона может придать команде больше вариативности и увеличит их шансы как на защиту титула КПЛ, так и в рамках выступления в Лиге чемпионов, где исполнительское мастерство всегда имеет особую значимость, а оно у хавбека сборной Грузии точно есть.

Напомним, матч Лиги чемпионов "Спортинг" - "Кайрат" пройдет в ночь с 18 на 19 сентября. Игра начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Фото: ФК "Кайрат"©