Лига чемпионов
Сегодня 11:22
 

Предсказан точный счет матча "Спортинг" - "Кайрат"

  Комментарии

Предсказан точный счет матча "Спортинг" - "Кайрат" ©ФК "Кайрат"

Известный спортивный портал Sportskeeda представил прогноз матч общего этапа Лиги чемпионов между лиссабонским "Спортингом" и алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, в ночь с 18 на 19 сентября в Португалии. Матч начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнется в 23:50.

"Пока "Кайрат" из Алматы будет стремиться ошеломить "Спортинг" из Лиссабона и устроить себе сказочный дебют в Лиге чемпионов, им предстоит крайне тяжёлая задача против хозяев поля, которые располагают значительно более сильным и опытным составом.

Однако, учитывая разницу в классе и глубине состава между командами, мы ожидаем, что подопечные Боржеша без проблем возьмут три очка при поддержке домашних трибун.

Прогноз: "Спортинг" - "Кайрат" - 3:0", - пишет издание.

Помимо "Спортинга" в общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде).

  • 19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)
  • 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
3 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
8 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
9 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
10 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
12 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
13 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
14 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
15 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
16 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
17 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
18 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
19 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
20 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
21 Челси 1 0 0 1 1-3 0
22 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
23 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
24 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
25 Кайрат 0 0 0 0 0 0
26 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
27 Барселона 0 0 0 0 0 0
28 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
29 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
30 Брюгге 0 0 0 0 0 0
31 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
32 Байер 0 0 0 0 0 0
33 Копенгаген 0 0 0 0 0 0
34 Наполи 0 0 0 0 0 0
35 Монако ФК 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 60 человек

