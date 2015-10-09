Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 08:38
 

Соперник "Кайрата" разнес "Аякс" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Соперник "Кайрата" разнес "Аякс" в Лиге чемпионов ©x.com/Inter

Миланский "Интер" с победы начал общий этап Лиги чемпионов-2025/26, обыграв на выезде амстердамский "Аякс" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Миланский "Интер" с победы начал общий этап Лиги чемпионов-2025/26, обыграв на выезде амстердамский "Аякс" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся в Амстердаме и прошёл под диктовку гостей. Главным героем встречи стал Маркус Тюрам - француз оформил дубль, отличившись на 42-й и 47-й минутах.

В обоих голах ему ассистировал Хакан Чалханоглу, организовавший ключевые атаки команды Кристиана Киву.

Во втором туре 30 сентября "Интер" сыграет дома с пражской "Славией", а "Аякс" в тот же день отправится в гости к марсельскому "Олимпику".

Напомним, "Интер" является соперником "Кайрата" в текущем розыгрыше турнира. Команды сыграют в рамках четвертого тура на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Встреча пройдет 5 ноября.

Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet

Лига чемпионов 2025/26   •   Бельгия, Брюгге   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
Кто победит в основное время?
Брюгге
Ничья
Монако ФК
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!