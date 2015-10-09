Будущий партнёр Сатпаева и игрок "Барсы". Топ-5 звёзд "Спортинга", которые сыграют против "Кайрата"

Уже на этой неделе "Кайрат" стартует в основном этапе Лиги чемпионов матчем против португальского "Спортинга". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых именитых и влиятельных игроках лиссабонского клуба.

Трансфер нападающего Виктора Дьокереша в лондонский "Арсенал" несколько пошатнул статус "Спортинга", но в действительности их игровой потенциал по-прежнему велик, и эта команда обладает большим количеством топ-футболистов.

Франсишку Тринкан, атакующий полузащитник, 25 лет

Пожалуй, самый искусный и утонченный игрок "Спортинга". В 21 год Тринкана подписала "Барселона", заплатив больше 30 миллионов за трансфер. Правда, в Каталонии, где как раз наступил управленческий и игровой кризис, раскрыться у него не получилось.

Транзитом через АПЛ (отбегал сезон за "Вулверхэмптон") Франсишку вернулся на родину и сразу же стал лидером "Спортинга". В прошлом сезоне он оформил 24 результативных действия в 34 матчах Примейры. Тринкан умеет как ассистировать, так и завершать атаки. Именно он, вероятно, доставит обороне "Кайрата" наибольшие трудности.

Гонсалу Инасиу, центральный защитник, 24 года

Еще один игрок сборной Португалии, которого уже не первый год сватают в топ-клубы Европы. Летом за Инасиу приходил "Манчестер Юнайтед" под руководством Аморима, который уже работал с защитником в Лиссабоне. Сделка не состоялась, но интерес к игроку сохраняется, в том числе со стороны каталонской "Барселоны".

Жеовани Кенда, вингер, 18 лет

Очередной большая талант, воспитанный в академии "Спортинга". В марте этого года "Челси" согласовал трансфер Кенды за 51 миллион евро, юноша начнет выступать за английский клуб со следующего сезона. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2033 года.

Таким образом, на поле "Жозе Алваладе" в ближайшем матче выйдут сразу два тинейджера, принадлежащих "Челси" - это Кенда и Дастан Сатпаев из алматинского "Кайрата".

Педру Гонсалвеш, вингер, атакующий полузащитник, 27 лет

Возможно, самый эффективный игрок "Спортинга" за последние годы. Гонсалвеш универсален, трудолюбив, но при этом показывает невероятный КПД в атаке. За лиссабонцев у него 146 результативных действий в 204 матчах. Нынешний сезон в Португалии Педру начал опять же грандиозно - четыре гола и три ассиста в пяти матчах.

Опять же, Рубен Аморим мечтает перетянуть к себе Гонсалвеша, если МЮ вдруг расстанется с Бруну Фернандешом.

Мортен Юльманн, опорный полузащитник, 26 лет

Показательно, что будучи иностранцем Юльманн является капитаном "Спортинга" и имеет безусловный авторитет как в команде, так и среди болельщиков.

Мортен оценивается в 50 миллионов евро, он в числе главных активов клуба. Полузащитник с отличным набором данных, который выполняет важнейший функционал в построениях "Спортинга". Летом датчанином интересовались два клуба - "Ювентус" и все тот же "Манчестер Юнайтед".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

Фото:facebook.com/SportingCP©