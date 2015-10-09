Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Со счётом 5:1 завершился матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский "Барыс" крупно уступил на выезде магнитогорскому "Металлургу" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1. В составе победителей отличились Роман Канцеров (14-я минута), Никита Михайлис (23-я), Люк Джонсон (29-я), Алексей Маклюков (40-я) и Дерек Барак (53-я). У гостей одну шайбу отыграл Джейк Масси (49-я).

В первом периоде произошла драка между Алиханом Асетовым и Люком Джонсоном, видео можно посмотреть здесь.

Для "Барыса" это второе поражение при трёх победах. Ранее астанчане обыграли челябинский "Трактор" (4:3 ОТ), хабаровский "Амур" (4:3 Б), московское "Динамо" (5:2) и проиграли минскому "Динамо" (1:3).

"Металлург", набрав 10 очков, вышел на первое место в таблице Восточной конференции, тогда как "Барыс" с 6 очками занимает промежуточную, восьмую строчку.

Следующую игру "Барыс" проведёт на выезде против череповецкой "Северстали" 20 сентября.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Вологодская обл., Череповец   •   Регулярный чемпионат, мужчины
20 сентября 19:00   •   не начат
Северсталь
Северсталь
(Череповец)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Северсталь
Ничья
Барыс
Проголосовало 0 человек

