"Кайрат" забил два гола и отменил разгром в матче против "Спортинга"

Алматинский "Кайрат" уступил португальскому "Спортингу" в Юношеской лиге УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в городе Оэйраш и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Голы у победителей забили Даниэль Цесельски (13-я минута), Флавиу Гонсалвеш (23-я) и Диогу Мартинш (56-я). При этом на 64-й минуте Флавиу Гонсалвеш не реализовал пенальти. У гостей дубль оформил Азамат Туякбаев (70-я, 77-я).

30 сентября "Кайрат" (U-19) примет дома "Реал" (U-19).

Напомним, что в ночь с 18 на 19 сентября основной составдебютирует в рамках общего этапавыездным матчем против лиссабонского "Спортинга". Начало - в 00:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь

