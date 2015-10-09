"Кайрату" сообщили плохие новости перед стартом в Лиге чемпионов

В ночь с 18 на 19 сентября алматинский "Кайрат" проведёт первый матч на общем этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В стартовом туре команда Рафаэля Уразбахтина сыграет на выезде против "Спортинга". Начало встречи — в 00:00 по времени Астаны.

Между тем эксперты прогнозируют поражение казахстанскому клубу.

Прямая трансляция исторического матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

"Выход в основной этап Лиги чемпионов для "Кайрата" является огромным успехом. Однако вряд ли стоит ждать серьезных подвигов, все же состав не позволяет на дистанции на таком уровне постоянно добиваться положительных результатов. Плюс ко всему, два голкипера травмированы, сегодня место в воротах займет 18-летний Калмурза, далеко не факт, что молодой вратарь справится со своими обязанностями. "Спортинг" пока проигрывал только своим принципиальным соперникам, "Бенфике" и "Порту", вряд ли дома у команды Боржеша возникнут какие-либо сложности с дебютантом.

Наш прогноз – победа "Спортинга", - пишет Vseprosport.