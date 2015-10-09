"Ордабасы", "Актобе" и "Елимай". Кто заберёт последнюю путевку в еврокубки?

В финальной части сезона чемпионата Казахстана по футболу интрига присутствует как в борьбе за чемпионство, так и за место в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz оценивает шансы трёх явных претендентов на одну вакантную путёвку.

На данный момент в КПЛ призовая тройка практически определена, едва ли "Тобол" выпадет из неё, скорее костанайцы ещё могут навязать борьбу за чемпионство. А значит остаётся четвёртое место, которое может стать еврокубковым, если победителем Кубка Казахстана станет ...всё тот же "Тобол". В финале команду Нурбола Жумаскалиева ждёт "Ордабасы".

По сути, именно у шымкентцев наиболее весомые шансы на евролето в следующем сезоне. Они зависят только от себя, побеждай в одном матче и ты решил задачу, да ещё и трофей получил. В одном конкретном матче "Ордабасы" точно способен навязать конкуренцию "Тоболу".

Находясь в процессе перестройки, для шымкентцев важен этот успех, дабы сохранить лидеров и тренера Андрея Мартина. Но если "Ордабасы" дрогнет и отдаст титул "Тоболу", в таком случае четвёртое место в КПЛ станет еврокубковым.

На данный момент эту позицию занимает "Актобе", который опережает "Елимай" лишь по разнице мячей (у обеих команд по 39 очков). Правда, семейский коллектив имеет на один сыгранный матч больше.

Подопечным Андрея Карповича осталось сыграть три матча, в соперниках: "Ордабасы", "Туран" и "Атырау". Спортивной мотивации здесь нет только у шымкентцев, а вот "Туран" и "Атырау" наверняка будут выкладываться максимально, ведь оба клуба ведут борьбу за выживание. Тем более "судьба" (а вернее исполком КФФ) подкинула им шанс, поскольку по итогам этого сезона вылетит лишь один клуб.

"Елимаю" не позавидуешь, но если они хотят еврокубки, то обыгрывать всех просто обязаны. Для столь стремительно развивающегося проекта потенциальное участие в евротурнирах, конечно, придаст ещё больший буст и позволит фундаментально закрепиться среди лидеров чемпионата.

Что касается "Актобе", их календарь вроде бы проще. Например, они сыграют с "Улытау" и "Кызылжаром", хотя первые ещё не обеспечили себе прописку в КПЛ, поэтому тоже должны кусаться. Кроме того, "красно-белые" сыграют с "Астаной" и вот тут им точно будет тяжело, а в заключительном туре команду Костова ждет противостояние с "Ордабасы".

Учитывая нестабильность "Актобе", их шансы с "Елимаем" примерно равны. Но вот "Актобе" с точки зрения перспектив самый противоречивый клуб. В последние годы в стане "красно-белых" с высокой регулярностью меняются руководители, тренеры, состав, поэтому говорить о монументальности команды нельзя.

Фото: ФК "Ордабасы"©, ФК "Елимай"©