Сумасшедшим камбэком с 0:3 завершился звёздный матч в Саудовской Аравии

В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии случилась феерия голов. В матче между "Аль-Ахли" и "Аль-Хилялем" было забито шесть мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта игра обернулась сумасшедшим камбэком. Вплоть до 78-й минуты гости вели в три мяча благодаря точному удару Тео Эрнандеса (12') и дублю Малкома (24', 41').

Но в самой концовке хозяева разбушевались. Сначала один гол отыграл Айван Тони (78'), а на 87-й минуте он оформил дубль. На первой добавленной минуте Мерих Демирал забил с передачи Рияда Мареза и сравнял счёт - 3:3!

Для обеих команд эта ничья стала второй кряду, и теперь у них по пять очков после трёх туров. Лидирует же в турнирной таблице "Аль-Кадисия" (7), а по потерянным очкам, с учётом игр в запасе, ведут "Аль-Наср" (6) и "Аль-Иттихад" (6).

