Турция
Сегодня 07:15
 

Команда Стойлова разгромила "Бешикташ" в чемпионате Турции

Ралдней. Фото: ФК "Гёзтепе"

В матче шестого тура чемпионата Турции встретились "Гёзтепе" и "Бешикташ". В этой игре мяч влетал лишь в ворота одной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Измире, завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0. На четвёртой минуте отличился Жуан Сантос, а на 19-й преимущество команды удвоил Ралдней. На 84-й окончательный результат на табло установил вышедший на замену Ибрагим Сабра.

Благодаря этой победе "Гёзтепе" набрал 12 очков и поднялся на второе место в Суперлиге. Отметим, что команду возглавляет экс-тренер "Астаны" и сборной Казахстана Станимир Стойлов.

Что касается "Бешикташа", то у команды всего лишь шесть набранных очков после четырёх сыгранных встреч. Бывшая команда казахстанца Бахтиёра Зайнутдинова оказалась на десятом месте в таблице. В прошлом месяце клуб не сумел пробиться в основную часть еврокубков.

