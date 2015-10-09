В Турции взорвались после слов Моуринью о "Фенербахче"

После поражения от "Бенфики" в раунде плей-офф Лиги чемпионов Жозе Моуринью был уволен из "Фенербахче". Через некоторое время он подписал контракт с лиссабонским клубом, а Мухаммед Керем Актюркоглу, забивший решающий гол в отборочном поединке, перешёл в турецкий клуб, передают Vesti.kz.

"Приход в "Фенербахче" был ошибкой"

На презентации в "Бенфике" Моуринью заявил:

"Я ошибся, перейдя в "Фенербахче". Это не соответствовало моему культурному уровню и уровню футбола. Я сделал неправильный выбор… но без сожалений".

Он отметил, что тренировать "Бенфику" для него означает вернуться к своему уровню работы с крупнейшими клубами мира.

Критика со стороны Турции

Журналист Milliyet Атилла Гёкче подчеркнул, что именно Моуринью должен выплатить компенсацию "Фенербахче":

"Моуринью должен компенсировать клубу "Фенербахче". Его карьера не ограничивается футбольными успехами, но также включает разочарования и неудачи. Он не всегда способен наладить сотрудничество с тренерами и игроками, которых тренирует. Его стиль игры не всегда нравится болельщикам, что вызвало негативную реакцию".

Президент "Фенербахче" Али Коч также отреагировал:

"Уход Моуринью был трудным решением. Он был как член семьи. Но уход и слова о "команде его уровня" - это неправильное объяснение. У меня всегда останутся прекрасные воспоминания о нём. Все наши игроки, которые блистали в сезоне с 99 очками (2023/2024, до прихода португальца), в дальнейшем показали спад в игре. Я тоже говорил ему об этом", - приводит слова Коча Foot Mercato.

Контракт Моуринью с "Бенфикой" рассчитан до конца сезона-2026/27. При этом через 10 дней после последнего официального матча сезона-2025/26 обе стороны смогут решить, продлевать ли сотрудничество на следующий сезон на тех же условиях.