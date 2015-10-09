Хусанов узнал вердикт после победы в Лиге чемпионов

Российский журналист Александр Троицкий оценил игру Абдукодира Хусанова за "Манчестер Сити" в последних двух матчах, передают Vesti.kz.

"Горожане" удачно сыграли против "Манчестер Юнайтед" и "Наполи".

"Абдукодир Хусанов отыграл два матча на ноль за четыре дня. Вот это ритм! Вслед за победой над "Манчестер Юнайтед" (3:0) в АПЛ "Манчестер Сити" наказал и "Наполи" (2:0) в Лиге чемпионов. В обоих матчах Хусанов отыграл от звонка до звонка в качестве правого защитника. С "Наполи" работы особо не было, так как почти весь матч "горожане" играли в большинстве, но и с той, что была, Абдукодир справился прекрасно", - пишет он в своем телеграм-канале.

21-летний защитник сборной Узбекистана перешёл в "Сити" из французского "Ланса" в начале года, подписав контракт до 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 40 миллионов евро. В карьере футболиста также был белорусский "Энергетик-БГУ", а сам он является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор".