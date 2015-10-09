Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Женис" в КПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится перенесённый матч 8-го тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Женисом", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Алматы и начнётся в 18:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию матча покажет Qazsport, также она будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой алматинский клуб с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице, а столичная команда идёт на седьмой позиции, имея в активе 31 балл.

В истории противостояний соперники встречались 37 раз. На счету "Кайрата" 20 побед, у "Жениса" - 13, ещё 4 матча завершились вничью. Разница мячей - 56:42 в пользу алматинцев. Дома "Кайрат" провёл против соперника 18 встреч, выиграв 11 раз, сыграв 4 раза вничью и потерпев 3 поражения. Общая разница мячей - 30:16.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" готовит громкий трансфер вратаря перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом". Подробнее - по ссылке.