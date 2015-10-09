В "Кайрате" высказались о "трансфере" Шацкого и вратаре на матч с "Реалом"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал вратарскую ситуацию в команде перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее возникла информация о возможном переходе в алматинский клуб экс-вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого.
"Шацкий? Я не слышал, конкретики не было, все слухи. Хочу ли я трансфера опытного вратаря? Шерхан же сейчас играет, я ему доверяю, это ответ на вратарский вопрос
Что касается Заруцкого, он должен приступить к работе на поле через неделю. Сейчас он работает в зале", - заявил Уразбахтин.
Отметим, что ранее у "Кайрата" выбыли два основных вратаря - Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков. В первом туре Лиги чемпионов против "Спортинга" в воротах "желто-черных" Шерхан Калмурза.
Матч основного этапа Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал" пройдет 30 сентября в Алматы.
