КПЛ
Сегодня 20:37
 

В "Кайрате" высказались о "трансфере" Шацкого и вратаре на матч с "Реалом"

  Комментарии

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал вратарскую ситуацию в команде перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz

Ранее возникла информация о возможном переходе в алматинский клуб экс-вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого. 

"Шацкий? Я не слышал, конкретики не было, все слухи. Хочу ли я трансфера опытного вратаря? Шерхан же сейчас играет, я ему доверяю, это ответ на вратарский вопрос

Что касается Заруцкого, он должен приступить к работе на поле через неделю. Сейчас он работает в зале", - заявил Уразбахтин. 

Отметим, что ранее у "Кайрата" выбыли два основных вратаря - Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков. В первом туре Лиги чемпионов против "Спортинга" в воротах "желто-черных" Шерхан Калмурза. 

Матч основного этапа Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал" пройдет 30 сентября в Алматы. 

