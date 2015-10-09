Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сатпаев вывел "Кайрат" в лидеры КПЛ

  Комментарии (1)

Сатпаев вывел "Кайрат" в лидеры КПЛ ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" одержал победу над столичным "Женисом" в перенесенном матче восьмого тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Уже на 12-й минуте Дастан Сатпаев дальним ударом поразил ворота соперника.

На 37-й минуте Сатпаев реализовал выход один на один - 2:0.

В дебюте второго тайма на 52-й минуте капитан "Жениса" Исламбек Куат отыграл один гол - 2:1.

Впрочем, "Кайрату" удалось забить третий мяч: на 80-й минуте Рикардиньо замкнул передачу Александра Мрынского и установил окончательный результат.

Таким образом, "Кайрат" набрал 52 очка и вновь возглавил турнирную таблицу, обойдя "Астану", у которой 50 баллов.

У "Жениса" 31 очко и седьмая строчка.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

