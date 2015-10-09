Сатпаев вывел "Кайрат" в лидеры КПЛ

Алматинский "Кайрат" одержал победу над столичным "Женисом" в перенесенном матче восьмого тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Уже на 12-й минуте Дастан Сатпаев дальним ударом поразил ворота соперника.

На 37-й минуте Сатпаев реализовал выход один на один - 2:0.

В дебюте второго тайма на 52-й минуте капитан "Жениса" Исламбек Куат отыграл один гол - 2:1.

Впрочем, "Кайрату" удалось забить третий мяч: на 80-й минуте Рикардиньо замкнул передачу Александра Мрынского и установил окончательный результат.

Таким образом, "Кайрат" набрал 52 очка и вновь возглавил турнирную таблицу, обойдя "Астану", у которой 50 баллов.

У "Жениса" 31 очко и седьмая строчка.