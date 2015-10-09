Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Золотой мяч" отдали неожиданному претенденту

Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра в интервью Euro-Football.ru поделился мнением о предстоящей церемонии вручения "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Имя нового лучшего футболиста мира станет известно вечером 22 сентября.

"Я думаю, что сегодня "Золотой мяч" получит Дембеле. Но, если вы хотите знать моё мнение, то я бы отдал его Нуну Мендешу. Он провёл выдающийся год и был лучшим в мире", - заявил Мейра.

Среди претендентов - 23-летний Нуну Мендеш, выступающий за ПСЖ на позиции левого защитника. Прошлый сезон он провёл ярко: помог парижанам выиграть Лигу чемпионов и другие трофеи, сыграл 53 матча, отметился шестью голами и шестью результативными передачами, получив при этом девять жёлтых карточек.

Не менее впечатляющей была статистика его партнёра по команде Усмана Дембеле - 35 забитых мячей и 16 ассистов в тех же 53 поединках.

