Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал
Сегодня 08:40
 

Прямая трансляция матча Казахстан - Италия за выход на Евро-2026 по футзалу

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча Казахстан - Италия за выход на Евро-2026 по футзалу ©КФФ

Сегодня, 23 сентября, состоится ответный стыковой матч между сборными Казахстана и Италии за путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2026 по футзалу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 23 сентября, состоится ответный стыковой матч между сборными Казахстана и Италии за путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2026 по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция матча Казахстан - Италия

Напомним, первая игра команд прошла 18 сентября в Фазано (Италия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2026

Сборной Казахстана необходимо победить у Италии с разницей в два мяча в ответной игре.

В случае победы Казахстана в основное время со счётом 2:1, игра перейдет в овер-таймы, а если и там счёт не изменится, состоится серия пенальти.

Ничейный результат обеспечит сборной Италии выход на Евро-2026.

Почему сборная Казахстана оказалась в стыковых матчах

В основном раунде отборочного цикла Евро-2026 подопечные Кака в группе заняли второе место. На первом месте сенсационно финишировала Армения, она набрала 16 очков и напрямую вышла в финальную стадию Евро-2026.

У Казахстана в активе было 10 баллов и вторая строчка, которая отправила нашу сборную в стыковые матчи.


Напомним, в стыках участвуют восемь команд, занявших вторые места в группах квалификации. По итогам двухматчевых дуэлей будут определены четыре обладателя оставшихся путёвок.

Финальная часть Евро-2026 по футзалу пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах - Словении, Латвии и Литве.

Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024/26   •   Казахстан, Астана   •   Стыковые матчи, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Италия
Италия
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Италия
Проголосовало 151 человек

Реклама

Живи спортом!