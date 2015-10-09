Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Казахстан(футбол)
Сегодня 14:30
 

"Кайрат" решил провести матч с "Реалом" без зрителей: известна причина

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" выступил с заявлением по поводу матча с мадридским "Реалом" в рамках Юношеской лиги УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча команд "Кайрат" U-19 и "Реал Мадрид" U-19 состоится 30 сентября на поле академии "Кайрата", начало игры в 12:00.

"По решению клуба игра пройдет в закрытом режиме. Посетить матч в качестве зрителей смогут исключительно сотрудники клуба, тренерский состав Академии, а также родители воспитанников.

Также к матчу будут допущены представители СМИ. Информация об открытии заявок на аккредитацию будет доступна в ближайшее время.

Данное решение обусловлено ограниченной вместимостью стадиона Академии, рассчитанного всего на 250 зрительских мест", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, 30 сентября "Кайрат" примет "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Эта игра пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.

Продажа билетов на игру стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы.

Где купить билеты на матч "Кайрат" - "Реал"

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" победил дома "Марсель" - 2:1.

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

  • 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
