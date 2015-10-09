"Кайрат" решил провести матч с "Реалом" без зрителей: известна причина

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" выступил с заявлением по поводу матча с мадридским "Реалом" в рамках Юношеской лиги УЕФА, передают Vesti.kz.
Встреча команд "Кайрат" U-19 и "Реал Мадрид" U-19 состоится 30 сентября на поле академии "Кайрата", начало игры в 12:00.
"По решению клуба игра пройдет в закрытом режиме. Посетить матч в качестве зрителей смогут исключительно сотрудники клуба, тренерский состав Академии, а также родители воспитанников.
Также к матчу будут допущены представители СМИ. Информация об открытии заявок на аккредитацию будет доступна в ближайшее время.
Данное решение обусловлено ограниченной вместимостью стадиона Академии, рассчитанного всего на 250 зрительских мест", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, 30 сентября "Кайрат" примет "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Эта игра пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.
Продажа билетов на игру стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы.
Где купить билеты на матч "Кайрат" - "Реал"
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" победил дома "Марсель" - 2:1.
На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).
- 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
- 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
Реклама