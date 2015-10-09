"Кайрат" решил провести матч с "Реалом" без зрителей: известна причина

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" выступил с заявлением по поводу матча с мадридским "Реалом" в рамках Юношеской лиги УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча команд "Кайрат" U-19 и "Реал Мадрид" U-19 состоится 30 сентября на поле академии "Кайрата", начало игры в 12:00.

"По решению клуба игра пройдет в закрытом режиме. Посетить матч в качестве зрителей смогут исключительно сотрудники клуба, тренерский состав Академии, а также родители воспитанников.

Также к матчу будут допущены представители СМИ. Информация об открытии заявок на аккредитацию будет доступна в ближайшее время.

Данное решение обусловлено ограниченной вместимостью стадиона Академии, рассчитанного всего на 250 зрительских мест", - говорится в сообщении клуба.