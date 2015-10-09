"Реал" согласился продать свою суперзвезду и установил ценник

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" остается по вопросом. Бразилец недоволен своим положением в "королевском клубе" и может уйти уже зимой, передают Vesti.kz.

"Реал" готов к уходу Винисиуса

В этом сезоне Винисиус ещё ни разу не провёл полный матч за "Реал". Футболиста не устраивает подобная ситуация при новом тренере Хаби Алонсо.

По данным El Chiringuito TV, "Реал" не беспокоит тот факт, что Винисиус может бесплатно покинуть клуб. Ситуация сейчас обстоит так – если он примет предложенные ему условия, то соглашение будет продлено, если нет – футболист уйдёт.

"Реал" запросил миллиард за Винисуса

Пресса продолжает связывать 25-летнего Винисиуса с интересом из Саудовской Аравии. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Defensa Central, "Реал" предупредил покупателей о том, что трансфер Винисуса обойдется им в миллиард евро (сумма отступных).

Действующий контракт форварда со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2027 года.

Отметим, что самым дорогим трансфером в истории футбола остаётся переход Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Летом 2017 года парижане заплатили за бразильца 222 миллиона евро.