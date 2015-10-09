Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Президент "Барсы" сделал громкий прогноз по Ямалю и "Золотому мячу"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал борьбу Ламина Ямаля за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Накануне трофей достался Усману Дембеле, а 18-летний вингер каталонцев стал вторым в голосовании.

"Для Ямаля занять второе место в 18 лет – это нечто особенное. Думаю, он заслужил "Золотой мяч". Он выиграет его в следующем году", - сказал Лапорта в эфире RAC1.

При этом Ямаль не уехал из Парижа без награды - он во второй раз подряд завоевал Трофей Копа, который вручается лучшему молодому игроку сезона.

Стали известны сроки возвращения Ямаля на поле после травмы

