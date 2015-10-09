Стали известны сроки возвращения Ямаля на поле после травмы

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Форвард "Барселоны" Ламин Ямаль, восстанавливающийся после травмы паха, полученной в середине сентября, уже приступил к индивидуальным тренировкам с мячом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Форвард "Барселоны" Ламин Ямаль, восстанавливающийся после травмы паха, полученной в середине сентября, уже приступил к индивидуальным тренировкам с мячом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, у 18-летнего игрока наблюдается положительная динамика. Однако в заявку на матч шестого тура Ла Лиги против Овьедо (25 сентября) он, скорее всего, не попадёт.

В то же время в клубе надеются, что Ямаль будет готов хотя бы к поездке на игру с Реалом Сосьедад (28 сентября), а главная цель - его полноценное возвращение к поединку Лиги чемпионов против ПСЖ (1 октября).

