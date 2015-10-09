Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Слишком унизительно". Неймар отреагировал на место Рафиньи за "Золотой мяч"

Нападающий Сантоса Неймар назвал унизительным пятое место форварда "Барселоны" Рафиньи в голосовании за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Церемония вручения прошла в понедельник в парижском театре Шатле. По итогам голосования журналистов из 100 стран награду получил Усман Дембеле (ПСЖ), вторым стал Ламин Ямаль ("Барселона"), третьим - Витинья (ПСЖ), а четвёртым - Мохамед Салах ("Ливерпуль").

"Рафинья на пятом месте - это слишком унизительно", - написал Неймар в комментариях под посвященным результатам "Золотого мяча" постом бразильского комментатора Эдуардо Семблано в соцсетях.

В сезоне-2024/25 Рафинья отыграл за "Барселону" 57 матчей, отметившись 34 голами и 25 ассистами.

