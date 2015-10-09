Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Президент "Барселоны" жестко прошёлся по "Реалу" за отказ от церемонии за "Золотой мяч"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал решение мадридского "Реала" второй год подряд игнорировать церемонию вручения "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

"Пусть делают, что хотят. Мы заботимся о "Барсе". Из уважения к номинантам на приз и организаторам будем посещать церемонии. Это часть нашего понимания спорта. Можно выигрывать, а можно проигрывать. Но нужно уметь проигрывать. Нам повезло, что мы много побеждаем и мало уступаем", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, в прошлом году СМИ писали, что "Королевский клуб" отказался от участия после того, как стало известно: трофей достанется не их форварду Винисиусу Жуниору, а полузащитнику "Манчестер Сити" Родри. В итоге Винисиус занял лишь второе место в голосовании.

Добавим, на церемонии 2024 года "Реал" был назван лучшим клубом. В этом году ПСЖ перехватил у "сливочных" это звание.

