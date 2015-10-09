Усман Дембеле назвал будущего победителя "Золотого мяча"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле поделился мнением о борьбе за "Золотой мяч" - 2025 с Ламином Ямалем из каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

28-летний Дембеле выиграл "Золотой мяч" по итогам сезона-2024/25, а 18-летний Ямаль занял второе место в голосовании.

По мнению форварда ПСЖ, у молодого испанца есть шансы выиграть награду в будущем.

"Как я воспринял конкуренцию с Ламином Ямалем? Очень хорошо. Мы видели, как Ламин играет на протяжении всего сезона. Он экстраординарный футболист с огромным потенциалом. Если все сложится, то он выиграет такие трофеи, как "Золотой мяч". У меня были и другие конкуренты, поэтому это была отличная битва", — приводит Canal Supporters слова Дембеле.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 53 матча за GC: во всех турнирах, отметившись 35 голами и 16 результативными передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

