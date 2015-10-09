Дембеле установил рекорд века с "Золотым мячом" и повторил достижение Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле отметился сразу несколькими достижениями после завоевания "Золотого мяча"-2025 - приза, вручаемого журналом France Football совместно с УЕФА и L'Equipe лучшему футболисту сезона, передают Vesti.kz.

Дембеле установил рекорд века

Так, Дембеле стал первым футболистом в XXI веке, который получил "Золотой мяч" с первой попытки. Последний раз такое удавалось либерийскому бывшему Джорджу Веа в 1995 году.

Франция вышла в лидеры

Кроме того, Дембеле стал шестым представителем своей страны, которому удалось завоевать главную индивидуальную награду в мировом футболе. До него "Золотой мяч" выигрывали пять представителей Франции: Раймон Копа (1958), Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Жан-Пьер Папен (1991), Зинедин Зидан (1998) и Карим Бензема (2022).

Таким образом, Франция установила рекорд по числу игроков, выигрывавших "Золотой мяч". Второе и третье место делят Италия и Германия, у которых по пять обладателей приза.

Дембеле в "элитном клубе"

Также Дембеле оказался 10-м игроком, которому удалось завоевать "Золотой мяч", а также стать чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее подобное достижение покорялось: немцам Францу Беккенбауэру и Герду Мюллеру, итальянцу Паоло Росси, англичанину Бобби Чарльтону, французу Зинедину Зидану, бразильцам Ривалдо, Кака и Роналдиньо, а также аргентинцу Лионелю Месси.

Такого не было 24 года

Как отмечает The Athletic, Дембеле стал первым за последние 24 года, который получил "Золотой мяч" в команде из своей страны, которую он представляет на международном уровне. В крайний раз в 2001 году это удалось английскому форварду Майклу Оуэну, выступавшему за "Ливерпуль".

Дембеле повторил достижение Месси

Вдобавок, Дембеле повторил достижение Месси. Нападающий ПСЖ стал обладателем "Золотого мяча" в год требла: парижане выиграли чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

Только Лионелю Месси удавалось получить "Золотой мяч" после требла. Аргентинец делал это дважды в 2009-м и в 2015-м.