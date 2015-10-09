Объявлены итоги голосования "Золотого мяча" - 2025: Ямаль -2й, а Мбаппе - 7-й

Стал известен топ-10 по итогам голосования среди номинантов на "Золотой мяч" - 2025, передают Vesti.kz.

Торжественная церемония награды, вручаемй журналом France Football совместно с УЕФА и L'Equipe лучшему футболисту сезона, прошла накануне в Париже. Обладателем "Золотого мяча"-2025 стал Усман Дембеле, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен".

Вторым по итогам голосования журналистов из 100 стран стал испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль, третьим - португалец Витинья из ПСЖ.



Топ-10 голосования за "Золотой мяч"-2025 выглядит так:

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ); Ламин Ямаль (Испания, "Барселона"); Витинья (Португалия, ПСЖ); Мохамед Салах (Египет; "Ливерпуль"); Рафинья (Бразилия; "Барселона"); Ашраф Хакими (Марокко; ПСЖ); Килиан Мбаппе (Франция; "Реал"); Коул Палмер (Англия; "Челси"); Джанлуиджи Доннарумма (Италия; ПСЖ); Нуну Мендеш (Португалия; "ПСЖ").

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году Международная федерация футбола (ФИФА) и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных).

В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.