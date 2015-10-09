Объявлены итоги голосования "Золотого мяча" - 2025: Ямаль -2й, а Мбаппе - 7-й

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Стал известен топ-10 по итогам голосования среди номинантов на "Золотой мяч" - 2025, передают Vesti.kz.

Поделиться

Торжественная церемония награды, вручаемй журналом France Football совместно с УЕФА и L'Equipe лучшему футболисту сезона, прошла накануне в Париже. Обладателем "Золотого мяча"-2025 стал Усман Дембеле, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен".

Вторым по итогам голосования журналистов из 100 стран стал испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль, третьим - португалец Витинья из ПСЖ.
 
Топ-10 голосования за "Золотой мяч"-2025 выглядит так:

  1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ);
  2. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона");
  3. Витинья (Португалия, ПСЖ);
  4. Мохамед Салах (Египет; "Ливерпуль");
  5. Рафинья (Бразилия; "Барселона");
  6. Ашраф Хакими (Марокко; ПСЖ);
  7. Килиан Мбаппе (Франция; "Реал");
  8. Коул Палмер (Англия; "Челси");
  9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия; ПСЖ);
  10. Нуну Мендеш (Португалия; "ПСЖ").


"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году Международная федерация футбола (ФИФА) и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных).

В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

