Официально объявлен обладатель "Золотого мяча" - 2025

Вингер ПСЖ Усман Дембеле удостоился "Золотого мяча" по итогам прошедшего сезона, сообщают Vesti.kz. Церемония, организованная журналом France Football, прошла в парижском театре Шатле.
Вместе со своим клубом Дембеле оформил историческую победу в Лиге чемпионов, французской Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции.
OUSMANE DEMBÉLÉ IS THE 2025 MEN'S BALLON D'OR!#ballondor pic.twitter.com/xLSvNVEh51— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Напомним, что одним из претендентов на награду называли вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, который удостоился приза лучшему молодому игроку.
Отметим, что обладательницей женского "Золотого мяча" стала полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати. Она сотворила историю, в третий раз подряд завоевав эту награду.
В рамках этой церемонии были вручены награды по следующим номинациям:
- "Золотой мяч": Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- "Золотой мяч" среди женщин: Айтана Бонмати ("Барселона", Испания)
- Лучший мужской футбольный клуб: ПСЖ (Франция)
- Лучший женский футбольный клуб: "Арсенал" (Англия)
- Лучший бомбардир среди мужчин: Виктор Дьёкереш ("Спортинг"/"Арсенал", Швеция)
- Лучший бомбардир среди женщин: Эва Пайор ("Барселона", Польша)
- Лучший вратарь среди мужчин: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/"Манчестер Сити", Италия)
- Лучший вратарь среди женщин: Ханна Хэмптон ("Челси", Англия)
- Лучший тренер среди мужчин: Луис Энрике (ПСЖ)
- Лучший тренер серди женщин: Сарина Вигман (сборная Англии)
- Лучший футболист мира до 21 года: Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)
- Лучшая футболистка мира до 21 года: Вики Лопес ("Барселона", Испания)
