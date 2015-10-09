Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Ламин Ямаль удостоился награды на церемонии "Золотого мяча"

Юная звезда "Барселоны" Ламин Ямаль получил трофей имени Раймона Копа, которым награждают лучшего футболиста до 21 года. Для испанца это уже второй такой успех - первую награду он завоевал в 2024 году, сообщают Vesti.kz.

При этом 18-летний вингер остаётся в числе главных претендентов и на главный индивидуальный приз - "Золотой мяч". После церемонии Ямаль намерен устроить частную вечеринку в Париже, но детали мероприятия держатся в секрете.

Прошлый сезон стал для него по-настоящему прорывным: 18 голов и 25 результативных передач в 58 матчах за "Барселону" и сборную Испании. Вместе с каталонцами он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

