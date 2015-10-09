Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Отец Ямаля назвал воровством итоги "Золотого мяча"-2025

На церемонии вручения "Золотого мяча – 2025" в Париже главный трофей достался Усману Дембеле из "Пари Сен-Жермена", а 18-летний Ламин Ямаль занял второе место, передают Vesti.kz.

Результат вызвал эмоциональную реакцию у отца футболиста "Барселоны" Мунира Насрауи.

"Я считаю, что это самая большая несправедливость. Не буду называть это воровством, но моральный ущерб огромен.

Ламин – лучший игрок мира, без сомнений, и делает разницу на поле снова и снова. Не потому что он мой сын, а потому что это факт.

У него нет равных. Здесь произошло что-то очень странное. Приветствую всю Испанию, и хочу сказать: в следующем году "Золотой мяч" будет испанским", – цитирует слова отца Ямаля Footmercato

Тем не менее, Ямаль не остался без внимания. Он получил награду лучшему молодому игроку планеты.

Напомним, что прошлый сезон стал для Ямаля по-настоящему прорывным: 18 голов и 25 результативных передач в 58 матчах за "Барселону" и сборную Испании. Вместе с каталонцами он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

