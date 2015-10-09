Месси и Мбаппе обратились к победителю "Золотого мяча" - 2025

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поздравил Усмана Дембеле с получением "Золотого мяча" - 2025, передают Vesti.kz.

Торжественная церемония награды, вручаемой журналом France Football совместно с УЕФА и L'Equipe лучшему футболисту сезона, состоялась накануне в Париже. Форвард "Пари Сен-Жермен" опередил в голосовании вингера "Барселоны" Ламина Ямаля и своего одноклубника Витинью.

"Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!", — написал Месси в комментариях под постом Дембеле в соцсетях.

Не остался в стороне и нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, который поздравил своего товарища по сборной Франции с получением "Золотого мяча".

"Усман Дембеле. Вот это эмоции, брат! Ты заслуживаешь таких ещё тысячу", — написал Мбаппе в соцсетях и добавил три эмодзи сердца, прикрепив фото футболиста.

Месси является рекордсменом по числу завоёванных "Золотых мячей". Аргентинец выигрывал трофей восемь раз. Ближайший преследователь - португальский нападающий Криштиану Роналду пять раз получал "Золотой мяч".

А здесь рассказали о достижениях, которые покорились Дембеле после завоевания "Золотого мяча" -2025.

Напомним, в минувшем сезоне Дембеле в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира.