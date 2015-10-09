Футбольный триллер в КПЛ: "Кайрат" и "Астана" могут провести два финала за чемпионство!

До конца первенства в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) осталось всего три тура. Шансы на чемпионство сохраняются у трёх команд, но основными претендентами называются два лидера - "Кайрат" (52) и "Астана" (50). Корреспондент Vesti.kz оценивает шансы клубов на золото КПЛ.

Сейчас в активе "Кайрата" 52 очка, а у преследователей из "Астаны" 50 баллов. Топ-3 замыкает "Тобол", у которого 44 пункта и один матч в запасе. А борющиеся на четвёртое место "Актобе" (39) и "Елимай" (39) уже не претендуют на первое место.

У "Тобола" всё ещё есть призрачные шансы на чемпионство

Если "Кайрату" и "Астане" осталось провести по три игры, то "Тобол" в чемпионате сыграет ещё четырежды. Как раз завтра, 24 сентября, "Тобол" сыграет в домашнем перенесённом матче с "Ордабасы". Это будет что-то вроде репетиции финала Кубка Казахстана, ведь эти же команды схлестнутся в решающем матче в Кызылорде спустя десять дней.

Если костанайцы наберут три очка в противостоянии с шымкентцами, то у них будет 47 очков в активе. Отставание от "Кайрата" составит пять очков, от "Астаны" - три балла. И это за три тура до конца чемпионата.

Затем "Тобол" сыграет дома с "Кайсаром" (28 сентября), а в последних двух турах на выезде встретится с "Жетысу" (19 октября) и "Улытау" (26 октября). Оппозиция далеко не самая сложная, и есть шансы набрать максимум очков в этих играх. Правда, не будем забывать про текущую серию команды Нурбола Жумаскалиева из двух поражений и неожиданный провал в гостях с "Атырау" (0:1).

В общем, "Тоболу" нужно набирать максимум очков, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы на золото. Если команде удастся обыграть "Ордабасы", "Кайсар", "Жетысу" и "Улытау", то у них будет 56 очков. В таком случае им надо надеяться, чтобы "Кайрат" набрал не более четырёх очков в трёх последних матчах (подойдут победа и ничья с поражением, либо три ничьих, либо одна победа при двух поражениях). А ещё верить, что "Астана" не наберёт больше шести очков в трёх матчах (хватит одного поражения или двух ничьих).

Как видим, шансы действительно очень малы. И уже 28 сентября их может не остаться совсем. Это случится, если "Астана" обыграет в гостях "Окжетпес", а "Тобол" в тот же день проиграет "Кайсару" дома.

"Кайрат" или "Астана": кто заберёт золото КПЛ-2025?

В течение следующих 33 дней алматинцы и астанчане проведут по три матча в КПЛ. "Кайрат" дома сыграет с "Жетысу" (5 октября), в гостях - с "Кызыл-Жаром" (17 октября). "Астана" отправится на выезд к "Окжетпесу" (28 сентября), а затем дома сыграет с "Актобе" (19 октября). А в финальном, 26-м туре, "Кайрат" и "Астана" сыграют друг с другом в Алматы.

И если у "Астаны" других матчей не будет, то "Кайрат" ещё дважды за этот отрезок времени сыграет дома на общем этапе Лиги чемпионов. 30 сентября с мадридским "Реалом", а 21 октября с кипрским "Пафосом".

Конечно, нагрузки побольше, но зато четыре из пяти матчей за это время команда Рафаэля Уразбахтина проведёт дома. Есть только выезд в Петропавловск к "Кызыл-Жару" в предпоследнем туре. "Астана" же, напротив, сыграет дома с "Актобе", а в двух других матчах отправится в гости к "Окжетпесу" и "Кайрату".

Давайте сравним оппозицию. "Кайрат" встретится дома с "Жетысу", который идёт на серии из четырёх игр без побед, а ещё занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. Затем будет выезд с "Кызыл-Жаром", который идёт девятым и выиграл лишь один из девяти последних матчей. Кажется, что даже при наличии дополнительной нагрузки в Лиге чемпионов, алматинцы должны справляться в этих противостояниях. Даже в случае того, если Уразбахтин будет прибегать к ротации состава.

"Астана" сыграет в гостях с "Окжетпесом", который серьёзно забуксовал и проиграл три игры кряду. Затем будет домашняя игра с "Актобе", который всегда считается одним из фаворитов на медали. Однако сейчас коллектив переживает очередной спад, проиграв два матча кряду и позволив "Елимай" догнать себя в гонке за четвёртое место.

Пока "Актобе" не выглядит самим собой, и на бумаге это не столь серьёзная проверка для подопечных Григория Бабаяна, тем более на "Астана Арене". Но многое будет зависеть от мотивации. Если в начале октября Кубок Казахстана выиграет "Тобол", то это будет значить, что обладатель четвёртого места КПЛ выйдет в еврокубки. И если к 19 октября такая возможность будет, то "Актобе" должен будет драться за каждое очко в каждом туре.

Как видим, соперники у обоих фаворитов чемпионской гонки не самые устрашающие. Но у "Кайрата" они, всё же, выглядят менее грозными. Всё-таки "Астане" ещё надо будет настраиваться на игру с замыкающим топ-6 "Окжетпесом" и претендующим на еврокубки "Актобе". Пусть они и проиграли последние матчи, но любая серия когда-то заканчивается, а до встречи с красно-белыми ещё почти месяц.

"Золотой матч" КПЛ возможен. Всё решится в последнем туре?

В целом, велика вероятность того, что судьба чемпионства решится в заключительном туре премьер-лиги - в битве между "Кайратом" и "Астаной". На стороне алматинцев будет домашнее поле и поддержка родных болельщиков, но в таких матчах максимально настраиваются и гости, тем более на кону звание чемпиона.

Не забывайте, что есть шансы на проведение "золотого матча". Он состоится в случае, если сразу две команды наберут максимальное количество очков. Это может быть при двух раскладах:

"Астана" проигрывает "Окжетпесу" или "Актобе" (в другом матче победа), а "Кайрат" играет вничью с "Жетысу" или "Кызыл-Жаром" (в другом матче победа). Отрыв алматинцев составляет три очка (53-56). В финальном туре "Астана" обыгрывает в гостях "Кайрат" и сравнивается по очкам (56-56);

"Астана" выигрывает оба матча с "Окжетпесом" и "Актобе", а "Кайрат" допускает одну осечку в виде ничьей с "Жетысу" или "Кызыл-Жаром" (в другом матче победа). Тогда у них будет равное количество баллов (56-56). "Золотой матч" возможен, если в финальном туре они сыграют вничью (57-57).

Представьте, какой будет накал, если команды сыграют в заключительном туре КПЛ, а затем сыграют ещё раз, но уже в "золотом матче"!

Кстати, не забывайте про пункт о "Тоболе", который теоретически может выиграть все четыре последних матча КПЛ. Если они это сделают, то у них будет 56 очков, как при первом условии для "золотого матча". Если три команды будут иметь равное количество очков после 26-го тура, то будут учитывать: а) разницу мячей; б) наибольшее количество побед; в) наибольшее количество забитых голов; г) результаты очных матчей друг с другом; д) наименьшее количество удалений; е) наименьшее количество предупреждений.

И только если все эти показатели будут равны, между тремя командами состоится дополнительный турнир. Но шансы на то, что вся вышеперечисленная статистика будет равна - не выше 0,1 процента.

Подытоживая всё это, можно распределить шансы на победу в премьер-лиге следующим образом: "Кайрат" - 55 процентов, "Астана" - 40 процентов, "Тобол" - 5 процентов.

У "Кайрата" полегче календарь в следующих двух турах, а финальный тур они сыграют с "Астаной" дома. У столичных меньше нагрузки из-за отсутствия еврокубков, но у них только один домашний матч, и то с "Актобе", у которого, вполне вероятно, ещё будет мотивация попасть в еврокубки.

У "Тобола" же шансов почти нет, и им нужно полагаться только на чудо.

