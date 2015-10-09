В "Реале" выступили с заявлением о матче с "Кайратом" в Алматы

Официальный сайт "Реала" высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура пройдет 30 сентября в Алматы и начнется в 21:45.

"Команде Хаби Алонсо предстоит насыщенный график, ведь до конца сентября команда проведёт три выездных матча подряд, два из которых - в Ла Лиге на этой неделе.

К сегодняшнему матчу также добавятся дерби на "Метрополитано" в следующую субботу и долгая поездка в Казахстан, где всего через неделю состоится матч с алматинским "Кайратом" в Лиге чемпионов.

Одним словом, три сложных выездных матча закрепят этот впечатляющий старт сезона", - гласит сообщение мадридского клуба.