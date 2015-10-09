Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 21:05
 

В "Реале" выступили с заявлением о матче с "Кайратом" в Алматы

  Комментарии

Поделиться
В "Реале" выступили с заявлением о матче с "Кайратом" в Алматы ©realmadrid.com

Официальный сайт "Реала" высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Официальный сайт "Реала" высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура пройдет 30 сентября в Алматы и начнется в 21:45.

"Команде Хаби Алонсо предстоит насыщенный график, ведь до конца сентября команда проведёт три выездных матча подряд, два из которых - в Ла Лиге на этой неделе.

К сегодняшнему матчу также добавятся дерби на "Метрополитано" в следующую субботу и долгая поездка в Казахстан, где всего через неделю состоится матч с алматинским "Кайратом" в Лиге чемпионов.

Одним словом, три сложных выездных матча закрепят этот впечатляющий старт сезона", - гласит сообщение мадридского клуба.

Напомним, в первом туре "Реал" одержал на своем поле волевую победу над марсельским "Олимпиком" (2:1), а "Кайрат" разгромно проиграл в Португалии "Спортингу" (4:1).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
10 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2
20 Жирона 5 0 1 4 2-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Германия, Фрайбург   •   Общий этап, мужчины
25 сентября 00:00   •   не начат
Фрайбург
Фрайбург
(Фрайбург)
- : -
Базель
Базель
(Базель)
Кто победит в основное время?
Фрайбург
Ничья
Базель
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!